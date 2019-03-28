2019-03-28T06:12:58+03:00
Происшествия

В Омске будут судить сапожника, растлившего подростков

После того, как правда открылась, он скрылся, но его задержали
Анна МИКУЛА
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Делом занимается Следственный комитет.Делом занимается Следственный комитет.Фото: Архив "КП"
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56-летнего сапожника из Омска Вахида Оруджова обвиняют по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Весной 2017 года мужчина познакомился с двумя девочками. В обмен на сексуальные услуги он пообещал одаривать подростков дорогими вещами. В итоге восточный «принц» растопил сердца школьниц, посулив им по айфону.

Только спустя год таких отношений на троих девочки сообразили: вожделенные гаджеты они не получат, обиделись и пошли к силовикам.

После этого Оруджов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2018 года его задержали и отправили в изолятор.

- Вину в преступлении обвиняемый не признал, однако следствию удалось добыть объективные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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