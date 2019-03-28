В Омске будут судить сапожника, растлившего подростков
56-летнего сапожника из Омска Вахида Оруджова обвиняют по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Весной 2017 года мужчина познакомился с двумя девочками. В обмен на сексуальные услуги он пообещал одаривать подростков дорогими вещами. В итоге восточный «принц» растопил сердца школьниц, посулив им по айфону.
Только спустя год таких отношений на троих девочки сообразили: вожделенные гаджеты они не получат, обиделись и пошли к силовикам.
После этого Оруджов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В ноябре 2018 года его задержали и отправили в изолятор.
- Вину в преступлении обвиняемый не признал, однако следствию удалось добыть объективные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU