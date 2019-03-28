Борис Гребенщиков сегодня споет бесплатно в Омске

28 Март 04:57 2019-03-28T04:57:17+03:00

Два года назад БГ выступил в переходе у ТЦ "Омский". Фото: vk.com

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Борис Гребенщиков снова прилетает в Омск. И уже по сложившейся традиции артист даст концерт. Причем послушать лидера "Аквариума" можно совершенно бесплатно. Посетить мини-концерт Гребенщикова сможет любой омич. Он споет в ТЦ "Омский" 28 марта в 19.00. Об этом заявили организаторы.

- Это будет неформальное выступление легендарной группы, вход свободный. Борис Борисович делится творчеством, музыкой и вдохновляет город Омск, - цитирует "Новый Омск" организаторов.

Отметим, что лидер "Аквариума" уже давал бесплатный концерт в Омске. Он выступал в переходе у ТЦ "Омский", и послушать Гребенщикова пришли несколько сотен человек, устроив пробку в переходе. Повторить выступление, но уже на Любинском проспекте хотел БГ и в прошлом году. Но тогда в планы артиста вмешался штормовой ветер и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU