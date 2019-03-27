Соцсети: Тарского лора, на которую массово жаловались пациенты, избили

27 Март 14:12 2019-03-28T09:09:06+03:00

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Напомним, на отоларинголога Тарской центральной районной больницы Кривошееву пациенты жалуются уже несколько лет. Большинство претензий к медику из-за того, что она по-хамски общается с посетителями. Например, мальчика, пришедшего на прием с мамой, медик, якобы, обозвала «дебилом», потому что он улыбался. Пациенты уже неоднократно обращались к руководству ЦРБ с просьбой сменить агрессивного лора на более уравновешенного специалиста. Даже создали соответствующую петицию. Но в больнице только разводят руками - на селе острая нехватка кадров. Заменить врача, которой уже идет восьмой десяток, просто некем.

- Вчера была свидетелем того, как какая-то женщина с ребенком в больнице была на приеме у Кривошеевой, - рассказывает автор поста в паблике «Подслушано в Таре». - После традиционных оскорблений от врача женщина залепила этой наглой хамке жесткого леща, чем осуществила кармическое возмездие. Надеюсь, врач будет вежливее.

Тем временем, в областном минздраве просят пациентов потерпеть еще несколько месяцев. Осенью здесь ждут молодого специалиста, который должен приехать в Тару по окончании учебы.

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Судя по всему, не слишком профессионально повела себя на недавнем приеме отоларинголог из Тарской ЦРБ в Омской области Лидия Кривошеева. Прямо на работе в кабинете доктор сначала шумно выясняла отношения со своим сыном. Потом, раздосадованная ссорой с родственником, сорвала зло на пациенте. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU