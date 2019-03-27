2019-03-28T09:09:06+03:00
Общество

Соцсети: Тарского лора, на которую массово жаловались пациенты, избили

У одной из женщин, пришедших на прием, сдали нервы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Неприятный инцидент произошел в Тарской ЦРБ. Фото: tarazdrav.ruНеприятный инцидент произошел в Тарской ЦРБ. Фото: tarazdrav.ru
Изменить размер текста:

Напомним, на отоларинголога Тарской центральной районной больницы Кривошееву пациенты жалуются уже несколько лет. Большинство претензий к медику из-за того, что она по-хамски общается с посетителями. Например, мальчика, пришедшего на прием с мамой, медик, якобы, обозвала «дебилом», потому что он улыбался. Пациенты уже неоднократно обращались к руководству ЦРБ с просьбой сменить агрессивного лора на более уравновешенного специалиста. Даже создали соответствующую петицию. Но в больнице только разводят руками - на селе острая нехватка кадров. Заменить врача, которой уже идет восьмой десяток, просто некем.

- Вчера была свидетелем того, как какая-то женщина с ребенком в больнице была на приеме у Кривошеевой, - рассказывает автор поста в паблике «Подслушано в Таре». - После традиционных оскорблений от врача женщина залепила этой наглой хамке жесткого леща, чем осуществила кармическое возмездие. Надеюсь, врач будет вежливее.

Тем временем, в областном минздраве просят пациентов потерпеть еще несколько месяцев. Осенью здесь ждут молодого специалиста, который должен приехать в Тару по окончании учебы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Почему ваш ребенок улыбается? Он дебил?!»: Мама маленького пациента пожаловалась на хамство омского врача

Судя по всему, не слишком профессионально повела себя на недавнем приеме отоларинголог из Тарской ЦРБ в Омской области Лидия Кривошеева. Прямо на работе в кабинете доктор сначала шумно выясняла отношения со своим сыном. Потом, раздосадованная ссорой с родственником, сорвала зло на пациенте. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков