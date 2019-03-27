В Омске поймали мужчину, который вез наркотики в Казахстан

27 Март 14:17 2019-03-27T14:17:16+03:00

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Омич ехал в казахстанский Петропавловск на автобусе. В районе села Юкино Исилькульского района Омской области автобус остановили полицейские, чтобы проверить у путешественников документы. У одного из мужчин стражи порядка при обыске обнаружили подозрительные пакеты с белым веществом. Пакеты он спрятал в подкладку своей куртки.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, экспертиза установила, что в одном из пакетов у омича было больше 5,5 грамм героина, а во втором 2,5 грамма синтетического наркотика «соль». 46-летний мужчина хотел продать наркотики в Казахстане. Омича задержали и завели на него два уголовных дела за хранение и контрабанду наркотиков. Сейчас он находится под стражей, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Полицейские пытаются установить место приобретения наркотиков и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU