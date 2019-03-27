2019-03-27T13:45:26+03:00
Спорт

Гол Шумакова из «Авангарда» признали самым красивым по итогам второго раунда плей-офф

Он его забил во время матча с «Барысом»
Анна МИКУЛА
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Фото: hawk.ruФото: hawk.ru
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Шайбу нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова, заброшенную в ворота «Барыса», признали лучшей по итогам второго раунда плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ.

Прославивший его гол форвард забил в большинстве в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции против казахстанской команды. Отметили и соперников «ястребов» в этой встрече. На шестом месте в топ-10 лучших по версии КХЛ попала шайба Андрея Стася.

Напомним, что и по итогам первого раунда издевательская шайба Сергея Шумакова, которую он забросил, занеся на клюшке в ворота казанского «Ак Барса» и вовсе признана лучшей за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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