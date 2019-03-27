Гол Шумакова из «Авангарда» признали самым красивым по итогам второго раунда плей-офф
Шайбу нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова, заброшенную в ворота «Барыса», признали лучшей по итогам второго раунда плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает официальный сайт КХЛ.
Прославивший его гол форвард забил в большинстве в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции против казахстанской команды. Отметили и соперников «ястребов» в этой встрече. На шестом месте в топ-10 лучших по версии КХЛ попала шайба Андрея Стася.
Напомним, что и по итогам первого раунда издевательская шайба Сергея Шумакова, которую он забросил, занеся на клюшке в ворота казанского «Ак Барса» и вовсе признана лучшей за год.
ИСТОЧНИК KP.RU