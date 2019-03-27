2019-03-27T12:27:58+03:00
Общество

В Омске пожарные спасли из огня работника автосервиса

Гаражный бокс тушили почти два часа
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пожарные спасли из огня работника автосервисаВ Омске пожарные спасли из огня работника автосервисаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Сегодня ранним утром, около шести часов случился пожар в гаражном боксе. Приехавшие пожарные увидели двухэтажный бокс, в котором располагался автосервис и автомойка. Автосервис сильно полыхал, внутри помещение было полностью затянуто дымом. Как рассказали в пресс-службе МЧС, спасатели сформировали звено газодымозащитной службы и принялись искать внутри людей.

На втором этаже автосервиса пожарные нашли комнату, в которой спал мужчина. Работник автосервиса уже был без сознания. Его вынесли на улицу и оказали первую помощь, а после передали подъехавшим медикам. Сейчас мужчина в больнице и его здоровью уже ничего не угрожает.

Огонь тушили почти два часа, справиться с ним удалось только к восьми часам. Внутри гаража на ремонте находилась машина, она оказалась повреждена огнем, как и внутренняя отделка бокса. Огонь тушили 15 пожарных и три автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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