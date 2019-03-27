В Омске пожарные спасли из огня работника автосервиса
Сегодня ранним утром, около шести часов случился пожар в гаражном боксе. Приехавшие пожарные увидели двухэтажный бокс, в котором располагался автосервис и автомойка. Автосервис сильно полыхал, внутри помещение было полностью затянуто дымом. Как рассказали в пресс-службе МЧС, спасатели сформировали звено газодымозащитной службы и принялись искать внутри людей.
На втором этаже автосервиса пожарные нашли комнату, в которой спал мужчина. Работник автосервиса уже был без сознания. Его вынесли на улицу и оказали первую помощь, а после передали подъехавшим медикам. Сейчас мужчина в больнице и его здоровью уже ничего не угрожает.
Огонь тушили почти два часа, справиться с ним удалось только к восьми часам. Внутри гаража на ремонте находилась машина, она оказалась повреждена огнем, как и внутренняя отделка бокса. Огонь тушили 15 пожарных и три автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU