На ремонт 598 домов по судебным решениям в Омске нужно около 13 миллиардов

27 Март 11:57 2019-03-27T11:58:58+03:00

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Ремонт 598 домов в Омске обязали провести через суд. Из городского бюджета на эти цели нужно выделить около 13 миллиардов рублей. Таких денег в городе нет. Как рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Ольга Горбунова, за прошлый год в Омске было отремонтировано всего 28 многоэтажек. На это было выделено 63 миллиона рублей, пишет «Омск-Информ».

В этом году на ремонт судебных домов будет выделено примерно столько же средств, а это значит, что ремонт пройдет примерно в таком же количестве домов. Многие жители соглашаются на ремонт лишь какой-то части дома, например, крыши. Иначе ремонт всего дома они могут ждать больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU