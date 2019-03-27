Неизвестный разгромил остановку на окраине Омска

27 Март 11:43 2019-03-27T11:43:22+03:00

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Неприятный инцидент произошел накануне на окраине Омска. В районе нефтезавода неизвестные разгромили остановку. Фото последствий выложили в социальные сети. На снимках видно, что почти полностью обрушились кирпичные стены. Также рядом валяется разбитое стекло - возможно от автомобиля.

Только по счастливой случайности в момент обрушения рядом не было людей и никто не пострадал.

Комментаторы в пабликах предполагают, что павильон разрушили не специально. Вероятно, в него по неосторожности мог въехать большегруз. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Кто теперь будет убирать мусор и восстанавливать остановку, пока не понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU