В Омске снова разрешат поворот с Маркса на Лермонтова

27 Март 11:31 2019-03-27T11:34:15+03:00

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Перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Лермонтова постоянно претерпевает изменения дорожного движения. На период длительного ремонта Юбилейного моста левый поворот с Маркса при движении с Комсомольского моста уже разрешали. Однако в декабре 2018 года после открытия Юбилейного моста поворот снова запретили.

Запрет поворота вызвал негодование у автолюбителей, которые привыкли ездить по удобной схеме. В департаменте транспорта омичам пошли навстречу и решили вернуть привычный поворот, рассказали в дептрансе. Изменения вступят в силу с 17 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU