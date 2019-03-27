Умер бывший заключенный, который первый пожаловался на пытки в омских колониях

27 Март 10:53 2019-03-27T10:53:24+03:00

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О смерти Дмитрия Козюкова стало известно от его адвоката Марии Эйсмонт. Бывший заключенный умер еще 18 марта, на его страничке в социальных сетях его знакомые и родственники выразили соболезнования. Козюков умер от туберкулеза и отека головного мозга.

Дмитрий Козюков этой осенью одним из первых решился рассказать о страшных пытках в омских колониях. Тогда «Комсомолке» удалось пообщаться с Дмитрием, который рассказывал чудовищные вещи. В колонию он попал в 2008 году здоровым человеком, а вышел из нее инвалидом. Из-за пыток у него возникли проблемы с позвоночником, в колонии он подхватил туберкулез легких, позвоночника, мочеполовой системы, почек и кишечника. Омич рассказывал, что по его позвоночнику прыгали и били, а также подвешивали к потолку и оставляли в холодном помещении. Тогда он хотел идти до конца и наказать сотрудников колонии, которые пытали его и сделали инвалидом.

ИСТОЧНИК KP.RU