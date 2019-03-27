2019-03-27T09:54:04+03:00
Общество

Глава дептранса - о запуске ночных автобусов: «Ночью в Омске есть такси за 100 рублей»

Чиновник не считает проблемой, что после 21 часа общественный транспорт перестает работать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Глава дептранса - о запуске ночных автобусов: «Ночью в Омске есть такси за 100 рублей»Глава дептранса - о запуске ночных автобусов: «Ночью в Омске есть такси за 100 рублей»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Недавняя инициатива омских общественников бурно обсуждалась омичами в социальных сетях. Они предложили хотя бы в тестовом режиме запустить в Омске ночные автобусы. Горожанам сложно уехать на общественном транспорте даже из центра города в вечернее время. Власти признали, что такая проблема существует. Глава дептранса Александр Вялков отметил, что с 8 до 9 вечера в городе ездит 60% транспорта, а после 9 вечера и вовсе только 40%. Однако с этим сделать ничего нельзя, в городе нет на это средств.

Скептически он отнесся и к инициативе ввести ночные автобусы, Вялков посетовал омичам воспользоваться такси:

- Можно и круглосуточным сделать транспорт, но кто за это заплатит? Транспорт работает в те часы, когда это целесообразно. С таким же опасением я отношусь к ночному автобусу. Мы понимаем, что у нас ночью есть такси. На такси за 100 рублей ночью можно проехать из одного конца города в другой. Насколько целесообразно будет пускать автобус за 100 рублей? Сильно сомневаюсь, что это нужно, – цитирует Вялкова «Омск-Информ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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