2019-03-27T10:01:54+03:00
Общество

Миллиард на гостевой маршрут в Омске могут отдать уральцам

При этом налоги от всех работ по реконструкции также уйдут из нашего региона
Анна МИКУЛА
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Работы по реконструкции центральных омских улиц будут идти все лето.Работы по реконструкции центральных омских улиц будут идти все лето.Фото: Архив "КП"
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Напомним, этой осенью в Омске пройдет Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Все лето будут готовиться к предстоящему событию - приводить в порядок дома, расположенные вдоль гостевого маршрута. По предварительным данным, на каждую такую многоэтажку выделят до 8 млн рублей. В общей сложности на все работы дадут 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Только вот есть вероятность, что большая часть этих денег уйдет компаниям с Урала, а омичам достанутся только крохи. Такие опасения появились после недавней встречи с региональным министром строительства Антоном Заевым.

- У омских строителей из этого разговора сложилось впечатление: похоже, что заказы на ремонт фасадов достанутся именно иногородним фирмам. В качестве основных претендентов на подряд названы ООО «Аранта», ООО «КМ Сервис-Урал» и ООО «Квантор-Строй» из Свердловской области. Омским фирмам остается рассчитывать лишь на скромную роль субподрядчиков, - пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на свой источник. - Вероятнее всего, попавшие в гостевой маршрут дома разделят между подрядчиками не по конкурсу. Право заключать договоры с подрядчиками предоставят управляющим компаниям. Владельцы омских стройфирм тревожатся, что директорам управляющих компаний могут навязать услуги иногородних застройщиков с их привезенными с малой родины бригадами.

Если опасения оправдаются и выполнение работ поручат уральским компаниям, то и налоги от них также уйдут из нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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