2019-03-27T09:43:29+03:00
Общество

Вечером в Омске работает меньше половины общественного транспорта

То, что после 21 часа сложно уехать, официально признают даже власти
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Вечером в Омске работает меньше половины общественного транспортаВечером в Омске работает меньше половины общественного транспортаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омичи регулярно жалуются на то, что в вечернее время в городе практически невозможно куда-то уехать. Горожане зачастую даже не могут добраться из центра города, в отдаленных районах города проблема стоит еще острее. Власти официально признали, что они в курсе ситуации с вечерним транспортом. На сегодняшнем заседании городского совета глава департамента транспорта Александр Вялков заявил, что после восьми вечера пассажиропоток начинает существенно падать, поэтому на улицы города выходит значительно меньше транспорта.

Автобусы, троллейбусы и трамваи в Омске работают до 23 часов. Однако глава дептранса заявил, что уже с 8 вечера их количество на дорогах существенно снижается. С 8 до 9 вечера в городе ездит только 60% транспорта, а после 9 вечера и вовсе только 40%. Сейчас в мэрии обсуждают инициативу общественников о введении ночных автобусов в городе, но пока неизвестно, когда она будет реализована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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