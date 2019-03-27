В оформлении омской «Флоры» примут участие дизайнеры из города Кайфын

27 Март 08:46 2019-03-27T08:54:47+03:00

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В Омске уже начали готовиться к выставке «Флора», которая проводится в нашем городе с 1951 года. В этот раз при ее оформлении учтут, что 2019-й объявлен Годом театра. Кроме того, к созданию цветочных композиций привлекут китайских ландшафтных дизайнеров.

- Отрадно, что появляются новые возможности для нашего взаимодействия, - сказала Оксана Фадина. - Еще в прошлом году было принято и согласовано на уровне мэра решение об участии Кайфына в любимой омичами «Флоре». Это событие будет посвящено юбилею нашей дружбы и сотрудничества. Кайфын имеет уникальные традиции. Это город с многовековой историей, в котором живет более 5 миллионов человек, а его территория в 12 раз превышает территорию Омска. Это динамично развивающийся город с дифференцированной отраслевой структурой, большим товарооборотом. У наших побратимов есть чему поучиться, в том числе и в области флористики, ландшафтного дизайна.

Оказалось, выбор неслучаен - Омск сотрудничает с Кайфыном уже 10 лет. И юбилей дружбы планируют отметить на «Флоре».

ИСТОЧНИК KP.RU