2019-03-27T08:38:36+03:00
Происшествия

За откушенное приятелю ухо омичу грозит 8 лет колонии

Молодые люди сильно поссорились
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За откушенное приятелю ухо омичу грозит 8 лет колонииЗа откушенное приятелю ухо омичу грозит 8 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла в Полтавском районе Омской области. 24-летний житель деревни Лубянск пришел в гости к своему приятелю. Они сильно поссорились, и омич в порыве гнева откусил ухо своему знакомому. Прибывшим полицейским и медикам он рассказал, что сделал это из-за личной неприязни.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что в результате травмы у потерпевшего образовались повреждения в виде зарубцевавшейся раны ушной раковины. На агрессивного приятеля завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица».

Омич полностью признал вину в преступлении, ему может грозить до 8 лет колонии. Однако парню со страшным шрамом вместо ушной раковины это уже никак не поможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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