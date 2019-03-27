2019-03-27T08:27:44+03:00
Общество

Омича, вскрывавшего чужие машины электронным устройством, осудили

Вор вытаскивал из авто технику и деньги
Анна МИКУЛА
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Судебный акт вступил в законную силу.Судебный акт вступил в законную силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске осудили воришку, который орудовал в Ленинском округе. С помощью специального электронного устройства - код-граббера - он вскрывал припаркованные машины.

Первый случай произошел на стоянке по улице 10-ой Чередовой. Мужчина вынес из «Тойоты» сотовый, кошелек и банковскую карту. Второй - на улице Машиностроительной. Из салона «Мазды» он вытащил ноутбук, документы и деньги.

- Непосредственно после совершения преступления он был остановлен сотрудниками полиции, которые задержали его по соответствующей ориентировке, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 44 тысяч рублей. Вину в содеянном мужчина признал полностью и возместил в полном объеме ущерб потерпевшим. Ленинский районный суд города Омска назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ.

Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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