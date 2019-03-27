2019-03-27T08:32:00+03:00
Происшествия

В Омске затопило тоннель у железнодорожного вокзала

Горожане жалуются, что там невозможно проехать [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске затопило тоннель у железнодорожного вокзалаВ Омске затопило тоннель у железнодорожного вокзалаФото: vk.com
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В социальных сетях омичи продолжают жаловаться на подтопления в разных частях города из-за растаявшего снега. Так, сразу в нескольких омских пабликах появились сообщения от горожан о том, что затоплен тоннель, который ведет от проспекта Карла Маркса в Привокзальный поселок.

Из-за растаявшего снега и отсутствия ливневой канализации вместо тоннеля теперь настоящая река, по которой можно передвигаться разве что на лодках. Автомобилистам приходится аккуратно ползти на самой маленькой скорости, чтобы вода не попала в салон. Также под водой на асфальте огромные ямы, на которых можно оставить бампер. Все это весной создает огромные пробки на въезде и выезде, омичи жалуются, что не могут выехать из поселка полчаса-час. Такая проблема случается с тоннелем из года в год.

Рабочие выехали откачивать воду Фото: vk.com

Рабочие выехали откачивать водуФото: vk.com

После возмущенных публикаций омичей в социальных сетях, к тоннелю выехали рабочие с машиной и насосами. Коммунальщики планируют откачать воду из тоннеля.

В Омске затопило тоннель у железнодорожного вокзала .Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

ИСТОЧНИК KP.RU

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