Омичам выплатят по тысяче рублей за старый телевизор

27 Март 07:34 2019-03-27T07:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Омская область переходит на цифровое телевидение с 3 июня 2019 года. Это означает, что с этого времени старые антенны и телевизоры, которые были выпущены до 2013 года, не будут показывать федеральные телеканалы. Решить проблему можно двумя способами – либо купить новый телевизор, либо приобрести цифровую приставку, которая позволит даже старому телевизору показывать «цифру». Стоимость такой приставки 1000 рублей.

Как сообщили в областном правительстве, деньги на приставку некоторым категориям омичей готовы компенсировать. На нее могут рассчитывать семьи, имеющие пять детей и более в возрасте до 18 лет; семьи, имеющим в своем составе ребенка-инвалида и (или) инвалида І, ІІ группы; одиноко проживающие инвалиды І, ІІ группы. Также выплаты положены неработающим одиноко проживающим гражданам, старше 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Чтобы получить компенсацию нужно обратиться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства. Там же можно получить и компенсацию до 4 тысяч рублей на оборудование для приема спутникового телевизионного сигнала. Оно необходимо в отдаленных районах, где цифровой сигнал недоступен даже с приставки. Саму приставку или оборудование можно будет купить в магазинах бытовой техники, электроники и в отделениях почтовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU