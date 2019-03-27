2019-03-27T06:51:20+03:00
Общество

Из-за весеннего снегопада и дождя Омск встал в 8-балльных пробках

В городе много аварий
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из-за весеннего снегопада и дождя Омск встал в 8-балльных пробкахИз-за весеннего снегопада и дождя Омск встал в 8-балльных пробкахФото: vk.com
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Ночью снегопад стал неожиданностью для омичей под конец первого весеннего месяца. Город с самого утра встал в 8-балльных пробках из-за многочисленных аварий и льда на дорогах. Погода начала портиться еще накануне вечером – шел сильный дождь, на улице было очень ветрено. Однако ночью столбик термометра опустился ниже нуля, и пошел сильный снег. Именно он стал причиной аварий на дорогах города, на дорогах стало очень скользко.

В городе много аварий Фото: vk.com

В городе много аварийФото: vk.com

Фото: vk.com

В социальных сетях автомобилисты публикуют фотографии аварий в разных частях города. Причина практически у всех одна и та же – автомобилисты слишком рано «переобулись» из зимней резины в летнюю, не ожидая такого сюрприза от погоды в конце марта. Однако, к середине дня, снег, скорее всего, уже растает, а к выходным синоптики и вовсе обещают потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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