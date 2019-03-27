2019-03-27T05:21:18+03:00
Общество

Омские зэки начали делать подушку-трансформер

Легким движением руки она превращается в одеяло или плащ
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба областного УФСИНФото: пресс-служба областного УФСИН
Изменить размер текста:

Заключенные из омской исправительной колонии № 5 научились изготовливать подушки-трансформеры.

- Обычная на первый взгляд подушка при расстегивании молнии разворачивается в одеяло, которые в свою очередь с помощью кнопок может трансформироваться в плащ с капюшоном и рукавами, - рассказали в пресс-службе областного УФСИН. - Такая многофункциональная вещь незаменима для охотников и рыбаков, а также других любителей активного отдыха на природе.

Кстати, швейное производство ИК-5 выпускает и другие товары для туризма. Например, биваны. Это компактный тканевый мешок с подкладом из полиэтилена способен без помощи насоса превратиться в место для комфортного отдыха.

Фото: пресс-служба областного УФСИН

Фото: пресс-служба областного УФСИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вечером в Омске работает меньше половины общественного транспорта
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей
«Дом-2» ищет новых звезд среди жителей Омска!
В оформлении омской «Флоры» примут участие дизайнеры из города Кайфын
За откушенное приятелю ухо омичу грозит 8 лет колонии
Омича, вскрывавшего чужие машины электронным устройством, осудили
В Омске затопило тоннель у железнодорожного вокзала
В Большереченском зоопарке проснулась медведица Соня
Омичам выплатят по тысяче рублей за старый телевизор
Из-за весеннего снегопада и дождя Омск встал в 8-балльных пробках
Между Омском и Новосибирском запустят скоростную «Ласточку»
В Омске поймали убийцу, 19 лет скрывавшегося под чужим именем
В омском магазине поймали внезапно «растолстевшего» вора
Обновим ваше кресло за 2 часа!
В Омске почти 5 тысяч владельцев зданий заставили убрать снег с крыш
Омский ГАУ высоко оценили по стандартам Евросоюза
В Омске Росгвардия поймала нелегала, разбившего камеру казаков
Весна! Омолаживает и раздает подарки клиника «Линлайн»
При реставрации Никольского собора в Омске украли 7 миллионов
Весной в Омской области закроют 4 дороги для большегрузов
Тест-драйв просто способ развлечься или действительно важное мероприятие?
Суд отменил решение о выселении омской «бабушки из СССР» из ее комнаты в общежитии
Стало известно, куда летом будут летать самолеты из омского аэропорта
Омичу ответили на просьбу залить каток после того, как растаял снег
В омском дворе с крыши дома упала глыба льда и разбила машину