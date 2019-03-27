Омские зэки начали делать подушку-трансформер

СЕГОДНЯ 05:13 2019-03-27T05:21:18+03:00

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Заключенные из омской исправительной колонии № 5 научились изготовливать подушки-трансформеры.

- Обычная на первый взгляд подушка при расстегивании молнии разворачивается в одеяло, которые в свою очередь с помощью кнопок может трансформироваться в плащ с капюшоном и рукавами, - рассказали в пресс-службе областного УФСИН. - Такая многофункциональная вещь незаменима для охотников и рыбаков, а также других любителей активного отдыха на природе.

Кстати, швейное производство ИК-5 выпускает и другие товары для туризма. Например, биваны. Это компактный тканевый мешок с подкладом из полиэтилена способен без помощи насоса превратиться в место для комфортного отдыха.

Фото: пресс-служба областного УФСИН

ИСТОЧНИК KP.RU