Между Омском и Новосибирском запустят скоростную «Ласточку»

27 Март 04:58 2019-03-27T04:58:31+03:00

Расстояние между городами можно будет преодолеть всего за 4 часа

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О планах связать Новосибирск и Омска скоростным поездом "Ласточка" стало известно накануне. ТАСС ссылается на письмо замначальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Андрея Кудряшова председателю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову.

Правда, появится скоростной поезд между этими городами не раньше 2020-2021 года. До этого же нужно выбрать перевозчика, построить новые депо и реконструировать существующие. Напомним, что скорость "Ласточки" может составлять 160-170 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU