В Омске поймали убийцу, 19 лет скрывавшегося под чужим именем

26 Март 18:15 2019-03-26T18:22:51+03:00

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Жестокое убийство в духе 90-х произошло еще 19 лет назад в Казахстане. Николай Бутаков, едва выйдя из колонии, где сидеть за пытки утюгом и вымогательство, принялся за старое.

Он нагрянул к своему знакомому. Приятели выпили, потом повздорили. Бутаков напал на оппонента с ножом. На крики выбежала жена пострадавшего, которая укладывала в другой комнате спать своего ребенка. Знакомый мужа набросился и на нее, несколько раз ударив ножом. В это время его раненый знакомый выбежал из квартиры. Но Бутаков настиг мужчину в подъезде и добил. После этого скрылся. Супруга убитого чудом выжила, а убийца ее мужа, как выяснилось, уехал в Омск.

В нашем городе за 1200 долларов он купил поддельный паспорт. Все это время он жил под именем Александр Чекменев. В Омске женился и занялся бизнесом по продаже леса.

- Но расследование убийства и поиски подозреваемого не прекращались, и в 2000 году уголовное дело для дальнейшего расследования было передано из Казахстана в Омск. Благодаря усилиям следователя-криминалиста следственного отдела по Центральному округу г. Омска СУ СКР и сотрудников полиции было установлено местонахождение Бутакова, к которому по поручению следователя в декабре 2018 года приехали оперативники уголовного розыска и окликнули его родным именем - Николай. Александр Чекменев инстинктивно отозвался. После задержания Бутаков выдвинул алиби, что убийство приятеля было самообороной, а скрывался он под чужим именем, якобы, боясь мести со стороны друзей убитого.

Подозреваемый, уверенный в том, что сможет обмануть следователя, согласился пройти проверку. Однако алиби подозреваемого не выдержало проверки на полиграфе, который показал, что испытуемый лжет на все вопросы. На Бутаков и в суде продолжал настаивать на версии самообороны, надеясь, что все свидетели убиты.

Следователь смог найти выжившую потерпевшую, которая в мельчайших подробностях помнила события той страшной ночи, и уговорить женщину приехать в Омск и дать показания в судебном заседании.

- Увидев потерпевшую в суде, обвиняемый испытал настоящий шок, а его защитник тщетно пытался обвинить женщину во лжи, сообщает пресс-служба регионального СУСК. - Приговором суда Бутакову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU