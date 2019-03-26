В Омске почти 5 тысяч владельцев зданий заставили убрать снег с крыш

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-26T13:36:30+03:00

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После того, как прямо в центре Омска студенту на голову упала глыба льда и он оказался в реанимации, коммунальщики принялись контролировать очистку снега с крыш города. На сегодняшний день специалисты отдела контроля выписали уже более 4900 тысяч уведомлений о необходимости соблюдать правила чистоты и порядка. Из них 3800 касаются очистки крыш ото льда и снега, рассказали в пресс-службе администрации. После таких уведомлений управляющие компании и владельцы зданий должны очистить крыши домов, чтобы избежать штрафов.

Глыбы льда падают омичам под ногиФото: vk.com

Фото: vk.com

Несмотря на то, что коммунальщики стали активно проверять крыши зданий, омичи буквально завалили социальные сети жалобами на неубранные снег и сосульки с крыш, а также лед и лужи во дворах домов.

ИСТОЧНИК KP.RU