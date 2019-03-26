2019-03-26T12:38:51+03:00
Общество

В Омске Росгвардия поймала нелегала, разбившего камеру казаков

Теперь ему грозит уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске Росгвардия поймала нелегала, разбившего камеру казаковВ Омске Росгвардия поймала нелегала, разбившего камеру казаковФото: Росгвардия по Омской области
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Молодой человек прогуливался со своей девушкой по Иртышской набережной. Он увидел установленную там камеру фотофиксации нарушений и зачем-то пнул ее. Камера упала, и к молодому человеку подошел казак, который следил за работой камеры. Казак предупредил омича, что должен вызвать полицию. После этого молодой человек стал ругаться и поспешил скрыться на своем автомобиле. Казаку пришлось нажать тревожную кнопку.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, они догнали машину омича. У молодого человека не было ни прав, ни документов на машину. Парня доставили в полицию, где выяснилось, что он гражданин Армении и уже 15 лет живет в Омске без гражданства. Также у него не было прав, а при проверке машины полицейские выявили несоответствие в номерах. Сейчас парня доставили в полицию, где, по всей видимости, его ждут серьезные проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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