При реставрации Никольского собора в Омске украли 7 миллионов

26 Март 12:13 2019-03-26T12:13:23+03:00

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Некоторое время назад в Омске реставрировали Никольский собор, который находится около Концертного зала. На реконструкцию здания, построенного в 1833-1842 годах, выделили деньги из федерального бюджета. Всего на реконструкцию потребовалось около 65 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре, одна из подрядных организаций ООО «Ремстрой», выполняла часть реставрационных работ в соборе. Им выплатили 25,8 миллионов рублей. Однако после проверки выяснилось, что организация фактически не выполнила часть работ, которые были указаны в документах. Таким образом, подрядчик украл около 7 миллионов из бюджета, получив деньги и не выполнив работы. Сейчас на организацию завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU