26 Март 11:44 2019-03-26T11:44:14+03:00

Весной в Омской области закроют 4 дороги для большегрузов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они могут разрушить трассы

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В Омской области на период половодья планируют закрыть для большегрузов сразу 4 автомобильные дороги. Запрет на передвижение там машин весом больше 10 тонн будет действовать с 13 апреля по 12 мая. Проект приказа об ограничении движения на дорогах опубликовали в минстрое.

В проекте приказа сказано, что такие ограничения вводятся из-за неблагоприятных климатических условий и снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Запрет касается следующих дорог:

Омск – Муромцево – Седельниково на участке Муромцево – Седельниково в Муромцевском и Седельниковском районах. Объезд возможен по автомобильным дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково;

Большие Уки – Тевриз в Большеуковском и Тевризском районах. Объезд возможен по автомобильным дорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим;

Усть-Ишим – Загваздино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском районе. Объезд возможен по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул, проходящим по территории Тюменской области;

Усть-Ишим – Фокино в Усть-Ишимском районе. Объезд возможен по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка, проходящим по территории Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU