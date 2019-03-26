Суд отменил решение о выселении омской «бабушки из СССР» из ее комнаты в общежитии

26 Март 10:56 2019-03-26T11:05:03+03:00

Галина Абаскалова долгое время не могла поменять паспорт, потому что не получалось подтвердить прописку в этом общежитии. Сейчас круг замкнулся. Фото: Анна МИКУЛА

Но еще еще предстоит доказать, что она имеет на нее право

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Вчера, 25 марта, состоялся суд - теперь уже по иску 63-летней Галины Абаскаловой. Пожилой женщине удалось обжаловать предыдущее решение, по которому ее выселяют из единственного жилья. Речь идет о 16-метровой комнате в общежитии на улице Марка Никифорова.

Напомним, омичка не смогла вовремя из-за формального отказа чиновников поменять паспорт на российский и до недавнего времени жила с документами СССР. Из-за этого она не могла устроиться на официальную работу, а после - получать пенсию. Паспорт ей все-таки сделали, но начались проблемы с жильем, которое не было приватизировано. Это после проверки выяснили в департаменте жилищной политики и подали в суд иск о выселении Галины Петровны. Суд встал на сторону чиновников, и уже сейчас пожилая женщина оказалась бы на улице, если бы не вмешалась старшая по дому.

- Нам удалось собрать все необходимые документы, чтобы доказать несправедливость этого постановления, - рассказала соседка бабушки Елена Мороз. - Главным доказательством стали оплаченные счета за жилье, которые приходили Абаскаловой. Пока нам удалось отменить предыдущее решение суда.

Но это только середина пути. Теперь пенсионерке придется доказать, что она имеет право на комнату, в которой живет уже третье десятилетие. Выяснилось, что прописана она в другой, более просторной квартире в этом же общежитии. Но еще в 1990-е она уступила ее семье с детьми. После этого квартиру с прописанным в нем человеком приватизировали и уже трижды перепродали. Тем не менее, сейчас вполне реально доказать, что все сделки были незаконными. Но этого не хочет сама Галина Петровна. В этой квартире сейчас живет мама с двумя маленькими детьми. Даже при удачном для Абаскаловой исходе событий эта семья окажется на улице. Пенсионерка этого не хочет и намерена добиваться, чтобы ее оставили в той комнате, где она живет уже больше 20 лет.

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Появился просвет в целой череде бед, которые выпали на долю 63-летней омички Галины Абаскаловой. Напомним, женщина вовремя не смогла поменять документы и до недавнего времени жила с паспортом СССР. Благодаря неравнодушным людям это удалось исправить. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU