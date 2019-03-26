Стало известно, куда летом будут летать самолеты из омского аэропорта

26 Март 10:43 2019-03-26T10:43:37+03:00

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Сайт омского аэропорта опубликовал расписание на летний сезон. Оно будет действовать с 31 марта по 26 октября этого года. Напрямую из Омска по России можно будет улететь по 18 направлениям. Рейсы из Омска будут открыты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапа, Краснодар, Самару, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Якутск.

Из заграничных направлений будет доступен один регулярный рейс в Астану (Казахстан). Остальные рейсы за границу чартерные: в Таиланд (Пхукет и Паттайя), Вьетнам (Камрань), Тунис (Энфида), Турцию (Анталья), ОАЭ (Шарджа), на Кипр (Ларнака) и на греческий остров Крит. Билеты на эти рейсы можно будет купить только с путевкой.

ИСТОЧНИК KP.RU