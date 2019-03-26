2019-03-26T10:43:37+03:00
Общество

Стало известно, куда летом будут летать самолеты из омского аэропорта

За границу, в основном, летают чартерные рейсы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Стало известно, куда летом будут летать самолеты из омского аэропортаСтало известно, куда летом будут летать самолеты из омского аэропортаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сайт омского аэропорта опубликовал расписание на летний сезон. Оно будет действовать с 31 марта по 26 октября этого года. Напрямую из Омска по России можно будет улететь по 18 направлениям. Рейсы из Омска будут открыты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Геленджик, Анапа, Краснодар, Самару, Казань, Екатеринбург, Новый Уренгой, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Якутск.

Из заграничных направлений будет доступен один регулярный рейс в Астану (Казахстан). Остальные рейсы за границу чартерные: в Таиланд (Пхукет и Паттайя), Вьетнам (Камрань), Тунис (Энфида), Турцию (Анталья), ОАЭ (Шарджа), на Кипр (Ларнака) и на греческий остров Крит. Билеты на эти рейсы можно будет купить только с путевкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков