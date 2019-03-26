Омичу ответили на просьбу залить каток после того, как растаял снег

26 Март 10:24 2019-03-26T10:34:29+03:00

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Омич обратился в горадминистрацию еще 25 января с просьбой помочь с заливкой катка во дворе. По словам мужчины, местные ребятишки катались по льду со сколами и трещинами, что было просто небезопастно.

Время шло, реакции не было. Снег в Омске уже почти полностью растаял. Неравнодушный мужчина уже забыл о своем обращении, а чиновники - нет. Накануне они все-таки прислали ему ответ на просьбу.

- Распечатал, прочитал и вспомнил, что в середине января звонил на «телефон доверия мэра» с жалобой на состояние льда на катке возле парка семейного отдыха на Московке-2. Трещины, наплывы и выбоины по всему катку. Весьма травмоопасное катание получается на таком льду. Народ у нас, конечно, не избалованный, и такому катку рад. Но я решил, что непорядок и надо, как говорится, просигнализировать куда следует, - рассказывает омич в социальных сетях.

Курьез заключается в том, что даже сейчас - спустя два месяца - залить каток отказались, сославшись на отсутствие технических средств.

Впрочем, справедливости ради ответ от мэрии датирован 25 марта. Вероятно, все это время письмо пролежало где-то в отделении почты и из Омска в Омск шло еще около месяца. Так что в этом случае совпали неспешность чиновников и почтальонов.

ИСТОЧНИК KP.RU