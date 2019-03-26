2019-03-26T10:15:08+03:00
Происшествия

В омском дворе с крыши дома упала глыба льда и разбила машину

Все случилось в поселке Кордном
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском дворе с крыши дома упала глыба льда и разбила машинуВ омском дворе с крыши дома упала глыба льда и разбила машинуФото: vk.com
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Автомобилиста из одного из дворов в поселке Кордном с утра ждал сюрприз. На крышу его автомобиля упала огромная глыба льда и выбила заднее стекло машины. Никто не пострадал, однако теперь машине нужен дорогостоящий ремонт.

- Вчера на ул. 5-я Кордная, 62Б, свалилась с крыши глыба льда, пострадала рядом стоящая «Волга». Дом обслуживает управляющая компания «ПрофАльянс-Сервис»! Сосульки не убирают, крышу не чистят, в доме за все» время обслуживания почистили только вытяжку один раз! За что люди платят деньги?! – написал омич в социальных сетях.

По всей видимости, теперь ему придется обращаться в управляющую компанию за компенсацией ущерба. Напомним, это уже не первая история про падающий снег с крыш города. Недавно глыба льда обрушилась с крыши филиала Финансового университета на улице Партизанская. Она упала прямо на голову проходящего мимо студента, сейчас он находится в коме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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