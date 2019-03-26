2019-03-26T09:42:06+03:00
Общество

Омские пенсионерки отдали мошенникам 2 миллиона рублей

Они надеялись на компенсацию в 10 миллионов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские пенсионерки отдали мошенникам 2 миллиона рублейОмские пенсионерки отдали мошенникам 2 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Жертвами мошенников стали сразу две омские пенсионерки. Одной из них позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина подробно расспрашивал пенсионерку о том, покупала ли она биодобавки. Потом он рассказал ей, что женщине положена компенсация в 10 миллионов от фирмы, где она покупала БАДы из-за того, что фирма сейчас находится под следствием.

66-летняя женщина поверила лже-полицейскому и строго следовала его инструкциям. Он попросил перевести на юридическое сопровождение сделки порядка 1,5 миллионов. После этого, так и не дождавшись обещанной компенсации, пенсионерка обратилась в полицию.

В пресс-службе полиции рассказали еще об одном таком же случае. Пенсионерка перевела мошенникам 355 тысяч рублей. Они тоже пообещали ей компенсацию за вложенные в финансовую пирамиду деньги и перестали выходить на связь. В полицию ее убедил пойти сын.

Сейчас мошенниц пытаются найти, на них возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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