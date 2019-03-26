2019-03-26T09:02:42+03:00
Происшествия

63-летняя омская кондукторша пожаловалась, что ее избил и пытался изнасиловать неизвестный

По словам потерпевшей, извращенца спугнул водитель проезжавшей мимо машины
Анна МИКУЛА
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Следователи просят откликнуться водителя автомобиля и других возможных свидетелей преступления и позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506.Следователи просят откликнуться водителя автомобиля и других возможных свидетелей преступления и позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506.Фото: Олег ЗОЛОТО
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О неприятном инциденте рассказала следователям 62-летняя омичка. Рано утром 17 марта женщина, которая трудится кондуктором, шла на работу. Примерно в полпятого утра на улице Фрезерной на нее напал неизвестный мужчина. Незнакомец избил ее и, повалив, попытался изнасиловать.

- Преступный умысел злоумышленник не смог довести до конца, поскольку рядом с местом преступления на проезжей части остановился автомобиль, водитель которого стал кричать на подозреваемого и последний убежал, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Женщина сразу обратилась в полицию. Несмотря на принятые меры, по «горячим следам» преступление не удалось раскрыть.

Следователи просят откликнуться водителя автомобиля и других возможных свидетелей преступления и позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506.

ИСТОЧНИК KP.RU

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