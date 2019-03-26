2019-03-26T08:49:21+03:00
Общество

В Омске обещают сильный ветер и дождь

Погода испортится уже сегодня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске обещают сильный ветер и дождьВ Омске обещают сильный ветер и дождьФото: Евгения ГУСЕВА
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По сообщениям омских синоптиков погода в Омске и области испортится уже сегодня. Несмотря на то, что температура воздуха сегодня, 26 марта, ожидается в пределах +2..+4 градусов, уже к вечеру синоптики прогнозируют усиление ветра до 12 метров в секунду, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Завтра, 27 марта, по сообщениям Обь-Иртышского УГМС, +2...+7 также ожидается ветер 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Ночью ожидается дождь переходящий в снег и температура 0..-5 градусов. Местами возможен туман.

28 марта осадков не ожидается, а 29 марта синоптики вновь ждут дождь, гололед и усиление ветра. Ветер в городе и области стихнет только к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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