2019-03-26T08:42:06+03:00
Общество

Троих омичей отправили в колонию за изготовление оружия

Организатор группы проведет за решеткой 4 года
Анна МИКУЛА
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Организатора преступной группы отправили в колонию на 4 года.Организатора преступной группы отправили в колонию на 4 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске осудили участников преступной группы, занимавшейся изготовлением, хранением и сбытом огнестрельного оружия. В суде установлено, что в 2017 году фигурант этого дела закупал части оружия и изготавливал его. Кроме того, он переделал пневматическую винтовку в боевую.

- Оружие и составные части злоумышленник продал третьему лицу, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Вину в совершении преступлений мужчины признали в полном объеме, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд назначил основному участнику преступных действий наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Двум другим лицам назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год соответственно.

Судебный акт вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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