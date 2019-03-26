2019-03-27T10:51:25+03:00
Общество

Вдове омского электрика, погибшего на производстве, выплатят 700 тысяч

Организация, где произошло ЧП, пыталась обжаловать это решение, но его оставили в силе
Анна МИКУЛА
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Вдове омского электрика, погибшего на производстве, выплатят 700 тысячВдове омского электрика, погибшего на производстве, выплатят 700 тысячФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несчастный случай на производстве произошел прошлым летом. Электрик по заказу речпорта забрался на опору, чтобы провести работы с кабелем. Но как выяснилось, электричество было не отключено. От сильного удара током мужчину отбросило на землю. Упав с большой высоты, он разбился и вскоре скончался. Его вдова подала иск о компенсации вреда. Но руководство организации, где произошло ЧП, вину не признало. По версии речного порта, работник сам проявил неосторожность.

- Судом установлено, что причиной происшествия явилось ненадлежащее исполнение работодателем обязанности в сфере охраны труда: перед началом работ не были обесточены столбы электролинии, работник не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием, работы на высоте выполнялись без напарника, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд, частично удовлетворив заявленные истицей требования, взыскал с ответчика в ее пользу 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ответчик пытался обжаловать этот приговор, но его оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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