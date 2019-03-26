Омичку, укравшую 5 миллионов со счета в банке, осудили на 3 года

26 Март 08:01 2019-03-26T08:01:20+03:00

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Женщина пришла с поддельным паспортом в банк, где открыла счет с привязанной к нему банковской картой на имя другого человека. Затем женщина подключила онлайн-банк чужого человека на только что открытую ей карту. В онлайн-банке она перевела 5 миллионов на счет, который только что открыла и сняла деньги в ближайшем банкомате.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, все деньги она потратила на личные нужды и уехала в Москву. Еще через несколько месяцев она таким же способом украла 7 тысяч рублей у другого человека. Женщину за такие махинации осудили на 3 года и 1 месяц в колонии общего режима. Также она должна будет вернуть всю украденную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU