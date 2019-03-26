2019-03-26T07:39:16+03:00
Происшествия

В жуткой аварии на набережной в Омске пострадали три человека

Машина от удара вылетела на тротуар
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В жуткой аварии на набережной в Омске пострадали три человекаВ жуткой аварии на набережной в Омске пострадали три человекаФото: vk.com
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Авария случилась накануне поздно вечером около половины двенадцатого. 22-летний водитель на «Мазде» ехал по улице Циолковского в направлении Иртышской Набережной. Из-за большой скорости он не справился с управлением и наехал на бордюр на перекрестке Циолковского – Иртышская Набережная. От удара машина вылетела на тротуар. Очевидцы выложили в социальные сети снимки с места аварии – у машины сильно разбита передняя часть, весь салон в крови.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, водитель машины и его два пассажира, 22-летний парень и 19-летняя девушка, получили серьезные травмы. Приехавшие на место происшествия медики увезли их в больницу. Сейчас полицейские будет устанавливать все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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