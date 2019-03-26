Омич познакомился с девушкой вдвое моложе себя, а та угнала его авто

26 Март 05:29 2019-03-26T05:32:14+03:00

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Не слишком удачно закончилась попытка наладить личную жизнь для 42-летнего омича. Мужчина познакомился с 20-летней девушкой на улице. После этого он пригласил ее покататься по городу на своей «Мазде». В какой-то момент новая знакомая попросила купить ей сигарет. Пока владелец ходил за ними, прекрасная нимфа пересела за руль и была такова. Полицейским пришлось объявлять план «Перехват».

Машину нашли в Ленинском округе. На требование полицейских остановиться угонщица только прибавила газу. Экипаж ГИБДД задержал подозреваемую на улице Машиностроительной.

Сидевшая за рулем девушка была пьяна. В отношении нее госавтоинспекторы составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Автомобиль вернули владельцу, задержанную доставили в отдел полиции.

- Подозреваемая - 20-летняя жительница Кировского округа. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности: два раза за угоны, два раза за кражи, а также за грабеж и незаконный оборот наркотиков. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения ст. 166 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску

ИСТОЧНИК KP.RU