В Омске рассказали о призывниках-геях

26 Март 04:55 2019-03-26T04:55:22+03:00

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Неожиданный вопрос задали главному военному комиссару Омской области на пресс-конференции с журналистами. Юрия Шалаева спросили о том, как медики выявляют призывников нетрадиционной ориентации. Но он дал понять: в суровой Сибири их не так много.

- Странно, что у нас в Сибири задаете такой вопрос, он был бы более корректен в Москве, – цитирует военкома Шалаева "Омск-Информ". - Может быть, врачи выявляют таких призывников. У них свои методы.

ИСТОЧНИК KP.RU