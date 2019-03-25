2019-03-25T14:09:17+03:00
Общество

Росгвардейцы в центре Омска поймали пьяного омича без прав

Их у него отобрали еще в прошлом году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Росгвардейцы в центре Омска поймали пьяного омича без правРосгвардейцы в центре Омска поймали пьяного омича без правФото: Росгвардия по Омской области
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Сегодня ночью росгвардейцы патрулировали улицу Омская в центре города. Там около трех часов ночи они заметили мужчину, он еле стоял на ногах, но направился к машине. Сев за руль ВАЗ-21104, он поехал по улице. Мужчина выезжал на встречку и совершал резкие маневры.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники стали преследовать омича на служебном автомобиле. Остановившись, он рассказал, что документы на машину и права остались дома. Омич, к тому же, был сильно пьян. Когда сотрудникам удалось установить личность мужчины, выяснилось, что его лишили прав в еще декабре прошлого года. Омич неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Его передали экипажу ГИБДД, по всей видимости, ему грозит еще одно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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