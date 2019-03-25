2019-03-25T13:44:50+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая весна ждет омичей

В этом году она наступит раньше срока
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Синоптики рассказали, какая весна ждет омичейСиноптики рассказали, какая весна ждет омичейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Омские синоптики на сегодняшней пресс-конференции, посвященной «185-летию Гидрометслужбе России», рассказали о том, что настоящая весна еще не пришла в Омскую область. Несмотря на то, что уже подходит к концу первый месяц календарной весны, они утверждают, что климатическая весна наступает только тогда, когда среднесуточная температура установится выше нуля. В этом году из-за теплой погоды в марте это произойдет раньше.

Синоптики отмечают, что в этом году весна будет очень теплой. Такой в нашем регионе она бывает раз в 3-5 лет. Снег сойдет раньше обычных сроков, Омь и Иртыш освободятся ото льда на 5–7 дней раньше среднемноголетних значений. По словам начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, апрель будет сухим и теплым, а вот май будет дождливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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