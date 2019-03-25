В «Авангард» может перейти вратарь Коварж

25 Март 13:20 2019-03-25T13:23:18+03:00

Накануне он попрощался с «Автомобилистом», который накануне вылетел из плей-офф

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Напомним, «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» в полуфинальной серии Восточной конференции в плей-офф. После этого один из лидеров уральской команды Якуб Коварж попрощался с болельщиками.

- Прощай, «Авто». Ты навсегда в моем сердце, - написал 30-летний чешский вратарь в своем Instagram.

Как выяснилось, у него заканчивается контракт, и вполне возможно, что его сможет заполучить «Авангард».

- Чеху нужна новая мотивация и клуб, в котором можно завоевать Кубок Гагарина. В нынешнем «Автомобилисте», даже учитывая солидное финансирование и подбор игроков, побороться за трофей сложно. Ведущее иностранное звено уральцев сыграло в плей-офф откровенно слабо, - сообщает «Чемпионат». - По нашей информации, самым реальным вариантом продолжения карьеры Якуба Коваржа является «Авангард». Омичи активно интересуются чешским вратарём и уже выходили на его представителей.

ИСТОЧНИК KP.RU