2019-03-25T18:32:41+03:00
Общество

Стало известно, сколько будет стоить салют в Омске на День Победы

В прошлом году он стоил в два раза меньше
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стало известно, сколько будет стоить салют в Омске на День ПобедыСтало известно, сколько будет стоить салют в Омске на День ПобедыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Омске объявили аукцион на запуск фейерверка на День Победы. На это планируют потратить 3 миллиона рублей. Согласно порталу Госзакупок в этом году фейерверк будут запускать на трех точках в городе: напротив гостиницы «Омск», напротив Омской крепости и напротив парка «Советский». В прошлом году, в Омской крепости салют не запускали.

В техническом задании сказано, что Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным, трехуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра). В небо выпустят 2320 фейерверочных шаров, 500 одиночных линий и 2500 батарей салютов.

Старт салюта одновременно на трех точках планируется в 22.00 часа и продлится 10 минут. В прошлом году фейерверк обошелся городскому бюджету всего в 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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