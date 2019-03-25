В Омске школьница забеременела от одноклассника
Девятиклассница из Омска накануне поступила в больницу. У 15-летней школьницы болел сильно живот, и врачи скорой ее госпитализировали. После обследования выяснилось, что школьница беременна. Пока у нее очень маленький срок – всего 2-3 недели, однако существует угроза выкидыша. Сейчас медики и юная мать решают вопрос о сохранении беременности.
Отцом ребенка школьницы оказался ее одноклассник, об этом стало известно порталу Ом1. Девушка уже призналась, что у них с парнем все произошло по любви, однако они не подумали о контрацепции. Сотрудники правоохранительных органов уже заинтересовались отношениями школьников. Медики были вынуждены сообщить в полиции, так как отношения девятиклассников попадают под уголовную статью «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
ИСТОЧНИК KP.RU