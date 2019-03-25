2019-03-25T12:46:49+03:00
Общество

Ингеборга Дапкунайте сыграет князя Мышкина на «Золотой маске» в Омске

Фестиваль будет идти с 1 по 12 мая
Анна МИКУЛА
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Фото: theatreofnations.ruФото: theatreofnations.ru
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С 1 по 12 мая в Омске будут показывать спектакли, номинированные на самый престижный театральный фестиваль страны «Золотая маска». На сайте Омской драмы уже опубликовано расписание. Согласно ему на форум приедут сразу несколько именитых артистов.

Например, блистательная Ингеборга Дапкунайте перевоплотится в князя Мышкина. Постановку «Идиот» с ее участием в главной роли в Омск привозит Театр наций. Согласно анонсу, режиссер Максим Диденко, трижды лауреат «Золотой маски», решил поставить роман Достоевского в эстетике черной клоунады. Оценить, что получилось, омская публика сможет 1 и 2 мая.

5 и 6 мая театралов ждет моноспектакль «Записки юного врача» по одноименному циклу рассказов М.А. Булгакова. Роль врача сыграет актер Санкт-Петербургского театра «Мастерская» Максим Блинов.

Далее свои спектакли покажут хозяева. Омичи представят две постановки: «Жизнь» по мотивам повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Отец» по пьесе Августа Стриндберга, номинированный в этом году на «Золотую маску». Их можно будет посмотреть 6 и 8 мая соответственно.

9 и 10 мая народная артистка РФ Елена Яковлева сыграет главную роль в спектакле «Старый дом» московского театра «Центр драматургии и режиссуры».

Закрывать фестиваль в Омске будет постановка «Изгнание» театра имени Маяковского. Она идет почти 4 часа с двумя антрактами.

Продажу билетов на спектакли «Золотой маски» откроют 28 марта в 10.00 одновременно в кассе театра и онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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