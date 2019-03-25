В Омске объект культурного наследия затянули рекламным баннером

25 Март 11:52 2019-03-25T11:52:05+03:00

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Здание бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Лермонтова является объектом культурного наследия регионального значения. Прямо позади него застройщики сейчас возводят жилой комплекс «Новый пионер», приводить в порядок здание «старого Пионера» они не собирались. Поэтому они попросту закрыли обветшалое здание огромным баннером. На нем застройщики поместили объявление о продаже квартир в элитном районе. Стоимость квартир в жилом комплексе составляет около 100 тысяч за квадратный метр.

Сегодня в социальных сетях Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пожаловалось в министерство культуры – такое обращение с объектом культурного наследия недопустимо. В минкульте уже пообещали подать иск в суд на собственников здания с требованием убрать баннер.

ИСТОЧНИК KP.RU