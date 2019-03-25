В Омске объект культурного наследия затянули рекламным баннером
Здание бывшего кинотеатра «Пионер» на улице Лермонтова является объектом культурного наследия регионального значения. Прямо позади него застройщики сейчас возводят жилой комплекс «Новый пионер», приводить в порядок здание «старого Пионера» они не собирались. Поэтому они попросту закрыли обветшалое здание огромным баннером. На нем застройщики поместили объявление о продаже квартир в элитном районе. Стоимость квартир в жилом комплексе составляет около 100 тысяч за квадратный метр.
Сегодня в социальных сетях Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пожаловалось в министерство культуры – такое обращение с объектом культурного наследия недопустимо. В минкульте уже пообещали подать иск в суд на собственников здания с требованием убрать баннер.
ИСТОЧНИК KP.RU