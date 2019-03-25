2019-03-25T11:36:17+03:00
Общество

Население Омска продолжает убывать пугающими темпами

Только за месяц в городе родились на 700 человек меньше, чем умерли
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Кроме того, омичи продолжают уезжать в другие города.Кроме того, омичи продолжают уезжать в другие города.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Омскстат обнародовал итоги миграционной и естественной убыли населения за январь Выяснилось, что только за месяц по второму показателю местных жителей стало меньше на 700 человек.

Так, в регионе родились 1 538 омичей, а умерли - 2 238. Еще 3 650 человек покинули Омскую область, сменив место жительства. При этом въехали сюда только 3 148 человек. Миграционная убыль в итоге составила 502 человека, а население региона сократилось в общей сложности на 1 202 жителя.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с январем прошлого года естественная убыль увеличилась на 189 человек, а миграционная, напротив, сократилась – на 323 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский парк требует в суде с владельца опасной карусели 1,2 миллиона рублей
У мэрии Омска отмыли плакат с призывом жителей не уезжать в Москву
Омский боец Корешков победил американца
Омский "Авангард" повел в серии с Уфой
Актер Омской драмы Окунев стал народным артистом России
В Омске хоспис для детей откроют 15 апреля
В центре Омска высадят 8 тысяч деревьев и кустов
Как быстро вылечить зубы
Под Омском построят крематорий
В Омске задержали наркомана, который вышел «погулять»
На выходных в Омске снова испортится погода
Омич до смерти забил прохожего за просьбу дать мелочь
АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» подтвердили соответствие систем менеджмента требованиям международных стандартов
«Школа экстрасенсов»: новый грандиозный эксперимент ТНТ
У омича в Петербурге похитили ребенка
Сериал «ИП Пирогова» стал самой успешной премьерой собственного производства канала «Супер»
В Омске момент аварии с четырьмя машинами у МЕГИ попал на видео
Омича, на которого с крыши упала глыба льда, отключают от вентиляции легких
В Нефтяниках омичи карабкаются по заборам, чтобы пройти затопленные улицы
«Ростелеком» выступил партнером мероприятия «WoW Girls» в Омске
Омич ищет очевидцев аварии с «Яндекс.Такси»
К хоккейной академии «Авангард» построят еще одну дорогу за 43 миллиона
В Омском горсовете прокомментировали информацию о зарплате Корбута в 400 тысяч
Миллион историй в Instagram: Tele2 проанализировала пользовательскую активность спортсменов и болельщиков