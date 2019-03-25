Население Омска продолжает убывать пугающими темпами

25 Март 11:29 2019-03-25T11:36:17+03:00

Кроме того, омичи продолжают уезжать в другие города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Только за месяц в городе родились на 700 человек меньше, чем умерли

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Омскстат обнародовал итоги миграционной и естественной убыли населения за январь Выяснилось, что только за месяц по второму показателю местных жителей стало меньше на 700 человек.

Так, в регионе родились 1 538 омичей, а умерли - 2 238. Еще 3 650 человек покинули Омскую область, сменив место жительства. При этом въехали сюда только 3 148 человек. Миграционная убыль в итоге составила 502 человека, а население региона сократилось в общей сложности на 1 202 жителя.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с январем прошлого года естественная убыль увеличилась на 189 человек, а миграционная, напротив, сократилась – на 323 жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU