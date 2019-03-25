Омичи задолжали за капремонт больше 1 миллиарда

25 Март 10:53 2019-03-25T11:00:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи платят в региональный фонд капитального ремонта уже на протяжении почти 5 лет. За это время долг жителей города и области вырос до 1,1 миллиарда рублей по данным на 1 марта. Об этом рассказала руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Марина Степанова на заседании общественного совета при Госжилинспекции.

В фонде отмечают, что около 81% омичей исправно платят по квитанциям за капитальный ремонт, однако остальные по разным причинам копят долги. Решить проблему, по мнению директора фонда, помогла бы единая квитанция, в которой были бы указаны все коммунальные платежи жителей. Однако для этого в нашем регионе нужно создать Единый расчетный центр, которого у нас нет. На данный момент с 1 сентября 2014 года собрано около 5 миллиардов взносов, а потрачено на ремонт больше 3,7 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU