2019-03-25T11:00:58+03:00
Общество

Омичи задолжали за капремонт больше 1 миллиарда

Эти деньги сибиряки задолжали за 5 лет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи задолжали за капремонт больше 1 миллиардаОмичи задолжали за капремонт больше 1 миллиардаФото: Мария ЛЕНЦ
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Омичи платят в региональный фонд капитального ремонта уже на протяжении почти 5 лет. За это время долг жителей города и области вырос до 1,1 миллиарда рублей по данным на 1 марта. Об этом рассказала руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области Марина Степанова на заседании общественного совета при Госжилинспекции.

В фонде отмечают, что около 81% омичей исправно платят по квитанциям за капитальный ремонт, однако остальные по разным причинам копят долги. Решить проблему, по мнению директора фонда, помогла бы единая квитанция, в которой были бы указаны все коммунальные платежи жителей. Однако для этого в нашем регионе нужно создать Единый расчетный центр, которого у нас нет. На данный момент с 1 сентября 2014 года собрано около 5 миллиардов взносов, а потрачено на ремонт больше 3,7 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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