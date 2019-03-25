На пожаре в Омске спасли пять человек
Едва не закончилось трагедией ЧП в доме на улице Сурикова. В субботу, 23 марта, там загорелся двухэтажный дом. Жильцы оказались заблокированными огнем на втором этаже. Прибывшие на место спасатели помогли всем пятерым людям, находившимся в задымленном помещении, выбраться наружу. Потом потушили пожар. При этом ветхие конструкции пришлось полностью проливать и вскрывать полы - по-другому погасить все тлевшие очаги просто невозможно.
Жильцы оказались этим недовольны и сейчас жалуются, что им теперь придется ремонтировать свои квартиры. Люди сетуют, что в доме до сих пор отключены газ и электричество, а другого жилья просто нет и просят помощи у чиновников.
Фото: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU