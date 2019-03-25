2019-03-25T10:52:21+03:00
Общество

На пожаре в Омске спасли пять человек

Тем не менее, жильцы дома недовольны, как его потушили
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/aomskФото: vk.com/aomsk
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Едва не закончилось трагедией ЧП в доме на улице Сурикова. В субботу, 23 марта, там загорелся двухэтажный дом. Жильцы оказались заблокированными огнем на втором этаже. Прибывшие на место спасатели помогли всем пятерым людям, находившимся в задымленном помещении, выбраться наружу. Потом потушили пожар. При этом ветхие конструкции пришлось полностью проливать и вскрывать полы - по-другому погасить все тлевшие очаги просто невозможно.

Жильцы оказались этим недовольны и сейчас жалуются, что им теперь придется ремонтировать свои квартиры. Люди сетуют, что в доме до сих пор отключены газ и электричество, а другого жилья просто нет и просят помощи у чиновников.

Фото: vk.com/aomsk

Фото: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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