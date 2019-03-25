В Омске ищут девушку, пропавшую 8 марта
Девушка пропала в Новокузнецке, но может появиться в нашем городе
Фото: «Доброспас»
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24-летняя жительница Новокузнецка Айсел Алиева пропала 8 марта в своем городе. Девушка ушла на работу и не вернулась. По некоторым данным, она может находиться в Омске. Сообщение о ее розыске появилось в группе отряда «Доброспас».
Приметы Айсел: рост 165, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета в белую болоньевую куртку, синие джинсы, обута в черные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 88007005452 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU